Экономика

09:19 18.02.2019

Фондовые индексы Европы выросли в пятницу и завершили неделю рекордным ростом в этом году

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Фондовые индексы стран Западной Европы завершили существенным подъемом торги в пятницу и зафиксировали рекордный с начала 2019 года рост по итогам недели.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 1,4%, до 368,94 пункта. С начала недели он прибавил около 3%.

Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,55%, французский CAC 40 - на 1,79%, германский DAX - на 1,89%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили по 1,9%.

Участники европейского рынка акций оценивали статданные из еврозоны и отчетность крупных компаний, а также итоги торговых переговоров США и Китая.

Теги: #торги #биржи #европа #акции
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