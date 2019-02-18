Экономика

09:18 18.02.2019

Нефть продолжает подъем после активного роста на прошлой неделе

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Нефть продолжает подъем после активного роста на прошлой неделе

 Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник продолжает подъем после роста более чем на 5% по итогам прошлой недели, инвесторы ждут продолжения торговых переговоров США и Китая.

Основной сессии в Нью-Йорке в понедельник не будет в связи с государственным праздником в США.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:12 кв увеличилась на $0,03 (0,05%) - до $66,28 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,25 (0,45%) - до $55,84 за баррель.

По итогам торгов в пятницу контракты на Brent выросли в цене на $1,68 (2,6%) - до $66,25 за баррель, тогда как WTI подорожала на $1,18 (2,2%), до $55,59 за баррель.

За пять сессий котировка Brent увеличилась на 6,7%, WTI - на 5,4%.

Сокращения нефтедобычи ОПЕК+ в начале года поддерживают нефтяное ралли, однако "риски рецессии в значительной степени недооценены", поэтому рост цен может смениться падением, считает главный сырьевой аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Эксперты Capital Economics также сомневаются в том, что ралли сохранится до конца года, и ожидают падения цены Brent до примерно $50 за баррель.

Теги: #цены #нефть
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