Госагентство АРИФРУ стало 1-м уполномоченным провайдером по раскрытию информации на фондовом рынке Украины

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) авторизировала в качестве уполномоченного провайдера информационных услуг по обнародованию финансовой отчетности и информации по фондовому рынку Украины госучреждение "Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины".

"Отныне публичные АО, эмитенты ценных бумаг, общественно важные предприятия должны обнародовать финансовую информацию и передавать регулятору отчетность с помощью авторизованного провайдера, который обеспечит кибер-защиту информации на современном уровне и равный доступ к ней заинтересованных лиц", – указано в сообщении регулятора в пятницу.

Согласно ему, Комиссия приняла решение после проверки соответствия программно-технического комплекса заявителя и технического тестирования системы.

В то же время в сообщении говорится, что до 1 марта каналы передачи финансовой информации, функционирующие на данный момент, остаются в силе для обеспечения бесперебойности в сдаче отчетности участниками рынка.

По словам главы НКЦБФР Тимура Хромаева, которые приведены в релизе, введение института уполномоченного провайдера информационных услуг является элементом адаптации инфраструктуры украинского рынка к нормам ЕС.

Он напомнил, что во избежание монополизма в закон заложена норма об открытости входа в бизнес по предоставлению информационных услуг любым юридическим лицом, после соответствующей авторизации Комиссией.

"Условия авторизации известны, открыты и одинаковы для всех", – сказал Т.Хромаев. В то же время он подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что другие претенденты на этот статус в настоящее время отсутствует из-за малопопривлекательных показателей рынка.

Как сообщалось, деятельность по предоставлению информационных услуг на фондовом рынке регулируется законом №2210 от 6 января 2018 года "Об упрощении ведения бизнеса и привлечении инвестиций эмитентами ценных бумаг". Согласно ему, в частности, прекращается раскрытие такой информации в печатных СМИ.

Деятельность по предоставлению информационных услуг на фондовом рынке включает в себя обнародование регулируемой информации от имени участников фондового рынка и представление отчетности и административных данных НКЦБФР.

Т.Хромаев также сообщил агентству, что один банк уже смог наладить самостоятельную сдачу отчетности и админданных Комиссии, выполнив новые требования к защите информации.

Согласно госреестру, владельцем ГУ "АРИФРУ" выступает НКЦБФР.