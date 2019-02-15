Трамп заявил о готовности отложить повышение пошлин в отношении Китая

Президент США Дональд Трамп готов в случае позитивной динамики переговоров по торговому соглашению с Китаем сдвинуть крайние сроки заключения сделки и не повышать пошлины, заявил он в пятницу.

"Есть возможность, что я сдвину дату", - сказал Д.Трамп, выступая перед журналистами возле Белого дома.

"И если я увижу, что мы близки к сделке или что переговоры по сделке идут в правильном направлении, то я сохраню действующие пошлины, я не буду повышать пошлины", - отметил он.

Президент подчеркнул, что речь идет об очень масштабной и сложной сделке.

На этой неделе Д.Трамп уже заявлял, что он готов к тому, чтобы сдвинуть крайний срок для заключения торгового соглашения с Китаем.

"Если мы будем близки к сделке (. . .) я могу сам позволить ей немного сместиться во времени", - сказал Д.Трамп журналистам в ходе встречи с кабинетом министров в Белом Доме.

Президент тогда подчеркнул, что при этом в целом он не склонен переносить сроки по согласованию сделки.

В последнее время Д.Трамп неоднократно заявлял о прогрессе на переговорах с Китаем по торговле и говорил, что предстоящая сделка, если будет заключена, станет самой масштабной в истории. Также он отмечал близость своих отношений с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Д.Трамп по итогам состоявшихся в Вашингтоне 30-31 января торговых переговоров между делегациями США и Китая заявил, что надеется на то, что соглашение будет достигнуто до 1 марта.

Он отмечал, что сделка должна быть заключена между ним и Си Цзиньпином.

Белый дом в распространенном по итогам переговоров заявлении, тем не менее, отметил, что если соглашение не будет достигнуто до 1 марта, то со 2 марта США, как и планировалось, ведут 25%-ные пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд. В настоящее время эта пошлина составляет 10%.