Экономика

18:14 15.02.2019

"Укртрансгаз" в иске к НКРЭКУ оспаривает положение Кодекса ГТС о несанкционированном отборе газа

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"Укртрансгаз" в иске к НКРЭКУ оспаривает положение Кодекса ГТС о несанкционированном отборе газа

АО "Укртрансгаз" (УТГ) в своем иске к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пытается оспорить изменения, внесенные постановлением комиссии №1437 в Кодекс газотранспортной системы (ГТС) по части несанкционированного отбора природного газа, а также доступа к мощностям на внутренних точках выхода из ГТС.

Согласно сообщению пресс-службы УТГ в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина", Кодекс ГТС в соответствии с постановлением №1437 предусматривает практику "декриминализации кражи природного газа". В частности, по мнению УТГ, он определяет несанкционированный отбор газа как "услугу", которая предоставляется оператором ГТС, а не как хищение имущества. Это противоречит Криминальному кодексу и лишает УТГ права собственности на технологичный природный газ, подчеркнули в компании.

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При этом Кодекс ГТС в редакции, утвержденной постановлением №1437, не предусматривает функционирование свободного рынка мощностей на внутренних точках выхода из ГТС.

Кроме того, на момент подачи иска, Кодексом ограничивалось право оператора ГТС на получение от заказчика услуг по транспортировке финобеспечения в размере, достаточном для покрытия рисков оператора ГТС. Это, по мнению УТГ, могло привести к неконтролированному отбору технологического газа из магистральных газопроводов, необходимого для поддержания надлежащего рабочего давления в ГТС. Данное положение о финансовом обеспечении в настоящее время урегулировано.

Как сообщалось, "Укртрансгаз" летом 2018 года инициировал в Окружном административном суде Киева иск к НКРЭКУ об отмене постановления регулятора от 27 декабря 2017 года №1437 ("Об утверждении изменений в некоторые постановления НКРЭКУ относительно внедрения суточного балансирования на рынке природного газа и процедуры разработки, подачи и утверждения Плана развития газатранспортной системы на 10 лет").

Теги: #газ #укртрансгаз #нкрэку
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