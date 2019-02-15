"Нафтогаз" рассчитывает на принятие Верховной Радой законопроекта о концессии для активизации отбора инвестора управления ГТС

НАК "Нафтогаз Украины" рассчитывает, что Верховная Рада в ближайшее время примет во втором чтении законопроект "О концессии" (№8125) для активизации процесса анбандлинга и передачи газотранспортной системы (ГТС) в управление независимому оператору.

"Для успешного проведения анбандлинга, кроме усилий "Нафтогаза", нужно также активное участие правительства и парламента. В частности, мы рассчитываем, что в ближайшее время Верховная Рада во втором чтении примет закон о концессии - ведь именно концессия является оптимальной формой для передачи государственной ГТС в управление новому независимому оператору", - призвал глава НАК Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

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По его словам, на днях "Нафтогаз" представил западным партнерам пакет проектов обязывающих документов, а именно четыре соглашения, необходимых для выделения независимого оператора ГТС с 1 января 2020 года.

В ближайшее время также планируется провести серию технических встреч со специалистами Европейской Комиссии, Секретариата Энергетического Сообщества и другими участниками процесса для непосредственного обсуждения положений соглашений на уровне экспертов.

А.Коболев напомнил, что соглашения базируются на модели ISO (Independent System Operator), которое обеспечивает защиту интересов Украины в рамках арбитража против "Газпрома" на сумму около $12 млрд.

"Только эта модель реально возможна к воплощению в этом году, ведь, в отличие от модели OU (Ownership unbundling), не требует приватизации ГТС Украины. Своевременное и правильное проведение анбандлинга - одна из предпосылок сохранения Украиной транзита газа", - отметил он.

Ранее вице-президент ЕК Марош Шефчович отмечал, что независимый и надежный оператор транзита (TSO) является краеугольным камнем будущего прозрачного и эффективного газового рынка в Украине и лучшей гарантией для игроков рынка участвовать в устойчивом транзите газа после 2019 года.

Как сообщалось, "Укртрансгаз" в рамках реализации дорожной карты анбандлинга зарегистрировал ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", необходимое для начала юридического отделения от НАК "Нафтогаз Украины" функций по транспортировке газа.

Юридическое отделение оператора ГТС является необходимым условием для сертификации независимого оператора, привлечения международного партнера и продолжения транзита газа через Украину.

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе – 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.