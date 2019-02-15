Экономика

15:04 15.02.2019

"Укрзализныця" отчиталась о 10%-ном сокращении долгового портфеля за 9 мес.-2018, подтвердила планирующееся размещение еврооблигаций

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"Укрзализныця" отчиталась о 10%-ном сокращении долгового портфеля за 9 мес.-2018, подтвердила планирующееся размещение еврооблигаций

АО "Укрзализныця" отчиталось о сокращении долгового портфеля с 34,2 млрд грн в декабре 2017 года до 30,8 млрд грн в августе 2018 года, или на 9,94% .

Как отмечается в сообщении компании, при условии сохранения существующего уровня финансовой состоятельности "Укрзализныця" может нарастить свой кредитный портфель дополнительно на $1 млрд. Это будет способствовать более эффективной реализации пятилетней стратегии развития, предусматривающей значительные инвестиции.

"Сейчас мы рассматриваем возможность размещения еврооблигаций. В то же время подробнее об этом сможем говорить несколько позже, после официального обнародования соответствующего решения правительства", - цитируется в сообщении глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

В компании также сообщили, что снижение долговой нагрузки позволило "Укрзализныце" улучшить позиции по ключевым ковенантами договоров с международными финансовыми организациями. В частности, наблюдается уменьшение текущей неуплаченной задолженности и растет уровень ее покрытия по процентам.

"Показатель Net Debt/EBITDA снизился до 1,5; показатель EBITDA/Net interest expenses - с 6,2 до 4,2. По нашим международным договорам с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития по Net Debt/EBITDA имеем ковенанту 3. Это означает, что при сохранении текущего уровня EBITDA мы можем увеличить свой портфель ориентировочно на сумму от 25 до 30 млрд грн.", - подчеркнул Е.Кравцов.

По его словам, "Укрзализныця" предложила ввести механизм автоматической индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на уровень индекса цен производителей промышленной продукции с целью обеспечить положительный денежный поток в компании, который может быть направлен на обслуживание долговых обязательств.

Теги: #облигации #укрзализныця #кредит #долги
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