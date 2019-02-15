Экономика

11:29 15.02.2019

ДТЭК построил крупнейшую в Европе Никопольскую СЭС на 246 МВт

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ДТЭК построил крупнейшую в Европе Никопольскую СЭС на 246 МВт

ООО "Солар-Фарм-1" в середине января 2019 года ввела крупнейшую в Украина солнечную электростанцию мощностью 246 МВт в Никопольском районе Днепропетровской области.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), в пятницу одобрила проект постановления об установлении "зеленого" тарифа для Никопольской СЭС в размере EUR15,03 за МВт-ч до 2030 года.

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Предполагается, что Никопольская СЭС будет вырабатывать до 290 млн кВт-ч э/э в год.

Это крупнейшая СЭС в Украине и Европе.

ООО "Солар-Фарм-1" принадлежит компании DTEK Renewables B.V., оперирующей активами группы "ДТЭК" в сфере возобновляемых источников энергии.

Как сообщалось, подрядчик строительства Никопольской СЭС - китайская China Machinery Engineering Corporation (CMEC). Солнечные панели для нее поставила Trina Solar Limited.

В марте станцию планируют подключить к энергосистеме.

СЭС сможет полностью удовлетворять потребности 100 тыс. домохозяйств Украины и позволит сократить выбросы диоксида углерода более чем на 300 тыс. тонн в год.

Для обеспечения присоединения солнечной электростанции в Никополе (ООО "Солар-Фарм-1") НЭК "Укрэнерго" реконструируют открытое распредустройство 150 кВ подстанции 330 кВ "Никопольская".

В 2017 году ДТЭК ввел в эксплуатацию свою первую Трифановскую СЭС мощностью 10 МВт в Херсонской области.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #сэс #дтэк #днепропетровская_область
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