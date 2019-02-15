Facebook грозит многомиллиардный штраф в США из-за скандала с Cambridge Analytica - СМИ

Федеральная торговая комиссия США (FTC) и Facebook Inc., владелец крупнейшей в мире соцсети, ведут переговоры о согласовании штрафа за утечку личных данных, допущенных компанией, пишет The Washington Post.

Хотя стороны пока обсуждают детали соглашения, размер штрафа может составить несколько миллиардов долларов и стать крупнейшим в истории для технологических компаний, отмечает издание.

Ранее самому значительному наказанию подверглась в 2012 году Google, которая была оштрафована на $22,5 млн.

FTC начала расследование против Facebook в марте 2018 года после сообщения о том, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 87 млн пользователей соцсети. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

В апреле и мае прошлого года основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

Британское Управление уполномоченного по вопросам информации (ICO) в октябре оштрафовало компанию на 500 тыс. футов стерлингов из-за нарушения закона о защите личных данных пользователей. По данным ICO, соцсеть в 2007-2014 годах обрабатывала личную информацию пользователей, позволяя разработчикам приложений получать доступ к ней без их четкого согласия.