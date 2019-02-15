Нефтяной рынок растет, Brent поднялась выше $65 впервые с ноября

Нефть эталонных марок дорожает на азиатских торгах в пятницу, инвесторы рассчитывают, что миру удастся избежать перепроизводства углеводородов.

Brent обновила максимум с ноября, тогда как WTI поднялась до самого высокого уровня лишь за 1,5 недели. Спред между североморской и североамериканской мраками вновь превышает $10 за баррель.

Рынок пытается проанализировать последствия различных сценариев дальнейшего развития американо-китайских торговых отношений. Переговоры в Пекине проходят не так гладко, как хотелось бы, но в пятницу американской делегации предстоит встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в ходе торгов увеличилась на $0,45 (0,70%) - до $65,02 за баррель. В четверг контракты подорожали на $0,96 (1,5%) - до $64,57 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,33 (0,71%) - до $54,74 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,51 (1%) - до $54,41 за баррель.

"До этой недели рынок был охвачен страхом из-за мировой экономической активности, и сейчас этот страх немного успокоился, особенно на торговом фронте", - считает экономист Capital Economics по сырьевым рынкам Кэролайн Бейн.

С начала недели Brent подорожала на 4,7%, WTI - на 3,2%.