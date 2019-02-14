Экономика

19:02 14.02.2019

США и Китай все еще далеки от соглашения, не смогли сблизить позиции по реформам в КНР

2 мин читать
США и Китай все еще далеки от соглашения, не смогли сблизить позиции по реформам в КНР

США и Китай слабо продвинулись вперед в ходе переговоров, проходящих в Пекине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, сторонам придется проделать значительную работу, прежде чем президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся для подписания торгового соглашения.

В ходе закрытых сессий представители Вашингтона и Пекин не смогли сблизить позиции по вопросу структурных реформ китайской экономики, на которых настаивают США, отмечают источники.

При этом, по их словам, как Китай, так и Штаты хотели бы избежать повышения пошлин на товары китайского экспорта с 1 марта.

В четверг торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин провели ряд встреч с представителями Пекина, включая вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ.

Источники отмечают, что американская сторона не намерена смягчать свое требование об отказе китайских властей от субсидирования государственных компаний, а также требование об улучшении ситуации в сфере корпоративного управления.

Отсутствие ощутимого прогресса в переговорах позволяет предположить, что для заключения сделки потребуется личная встреча Д.Трампа и Си Цзиньпина, заявил один из источников.

Накануне представитель Белого дома сообщил, что Д.Трамп хотел бы встретиться с председателем КНР "очень скоро".

Дата встречи Д.Трампа с Си Цзиньпином пока не определена, и маловероятно, что лидеры США и Китая смогут встретиться до 1 марта, крайнего срока, к которому Вашингтон и Пекин должны достичь соглашения, чтобы Штаты не подняли пошлины на ввозимые из Китая товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.

Во вторник Д.Трамп заявил о возможности переноса крайней даты для достижения соглашения с КНР на более поздний срок. По данным Bloomberg, Д.Трамп рассматривает возможность ее переноса еще на 60 дней.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в четверг, что решения о переносе срока пока не принято.

Он заявил об "осторожном оптимизме" в отношении исхода переговоров с Китаем, отметив, что в пятницу Р.Лайтхайзер и С.Мнучин встретятся с Си Цзиньпином.

Теги: #сша #переговоры #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:13 14.02.2019
В Конгрессе США представлен законопроект, предусматривающий увеличение на $25 млн помощи Украине по программам Госдепа

В Конгрессе США представлен законопроект, предусматривающий увеличение на $25 млн помощи Украине по программам Госдепа

15:13 14.02.2019
В правительстве США еженедельно обсуждают, как поддержать Украину – зампомощника министра обороны

В правительстве США еженедельно обсуждают, как поддержать Украину – зампомощника министра обороны

11:06 14.02.2019
Богомолец: Американские партнеры готовы поддерживать украинские женские движения

Богомолец: Американские партнеры готовы поддерживать украинские женские движения

07:41 14.02.2019
Экс-мэр Нью-Йорка потратит $500 млн на предвыборную борьбу с Трампом

Экс-мэр Нью-Йорка потратит $500 млн на предвыборную борьбу с Трампом

02:57 14.02.2019
Сенаторы США призывают снижать зависимости членов НАТО от российского военного оборудования

Сенаторы США призывают снижать зависимости членов НАТО от российского военного оборудования

01:29 14.02.2019
НАСА официально объявило о потере марсохода Opportunity

НАСА официально объявило о потере марсохода Opportunity

22:37 13.02.2019
Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ

Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ

15:25 13.02.2019
В Украине может открыться офис подразделения противодействия наркопреступности США

В Украине может открыться офис подразделения противодействия наркопреступности США

15:17 13.02.2019
Богомолец: США готовы помогать нам даже больше, чем мы себе представляем

Богомолец: США готовы помогать нам даже больше, чем мы себе представляем

14:20 13.02.2019
Госдолг США впервые превысил $22 трлн

Госдолг США впервые превысил $22 трлн

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство вернуло предыдущие соцнормативы потребления газа для расчета субсидий

ФГВФЛ заявляет о неправомерном выводе активов на 4,5 млрд грн

"Укрпошта" запускает пилотный проект по доставке монетизированных субсидий

Правительство Украины утвердило ГОЗ на 2019г

МЭРТ оперативно оценил рост ВВП Украины в 2018 г. в 3,2% - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина пожаловалась в ВТО на новые санкции РФ по транзиту

Финляндия, Эстония и Латвия подписали договор о создании регионального газового рынка

Федрезерву следует завершить сокращение объема активов на балансе в 2019г - Брейнард

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2018г вырос в 2,3 раза – Госстат

Правительство вернуло предыдущие соцнормативы потребления газа для расчета субсидий

Нефть Brent замедлила рост, WTI перешла к снижению из-за данных США, переговоров с Китаем

JPMorgan создал и успешно протестировал криптовалюту для расчетов с компаниями

Рост ВВП Украины в IV кв. 2018г ускорился до 3,4% – Госстат

Украина пожаловалась в ВТО на новые санкции РФ по транзиту

Собственники авто на еврономерах уплатили в бюджет 10 млрд грн - ГФС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА