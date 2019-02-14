Экономика

18:27 14.02.2019

Правительство вернуло предыдущие соцнормативы потребления газа для расчета субсидий

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Правительство вернуло предыдущие соцнормативы потребления газа для расчета субсидий

 Кабинет министров Украины вернул предыдущие социальные нормативы потребления газа, применяемые при расчете субсидий для населения.

Согласно решению, принятому на заседании правительства в среду, Кабмин восстановил действие постановления №609 от 18 августа 2017 года. В соответствии с документом, нормативы потребления газа, применяемые при расчете субсидий, действуют на уровне: 3,3 куб. м (вместо 4,4 куб. м) на человека в месяц при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения (ЦГВ); 5,4 куб м (вместо 7,1 куб. м) при наличии газовой плиты и отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя; 10,5 куб. м (вместо 14 куб. м) при наличии газовой плиты и водонагревателя.

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Ранее, 30 января, своим постановлением № 63, Кабмин вернул пониженные нормы потребления газа для населения без счетчиков. Данным документом среди прочего был отменен ряд постановлений, в том числе №609. Вместо него вступил в силу предыдущий документ, регламентирующий соцнормативы потребления газа для расчета субсидий на уровне 4,4 куб. м, 7,1 куб. м, 14 куб. м.

Теги: #субсидии #газ #нормы #кабмин
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