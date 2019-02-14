Нефть Brent замедлила рост, WTI перешла к снижению из-за данных США, переговоров с Китаем

Цены на нефть эталонных марок резко замедлили рост в ходе торгов в четверг, и WTI даже перешла к снижению из-за сообщений о трудностях в ходе американо-китайских переговоров о торговле и слабых статданных США.

Апрельский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 кв подорожал на $0,24 (0,38%) - до $63,85 за баррель. Ранее в ходе торгов он поднимался до $64,81 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упал в цене к этому времени на $0,09 (0,17%) - до $53,81 за баррель.

По сообщениям агентства Bloomberg, переговорщикам США и Китая не удается сблизить позиции по вопросам о структурных реформах, которых Вашингтон требует от Пекина.

Розничные продажи в США в декабре упали максимальными темпами за 9 лет - на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение розничных продаж в декабре на 0,2%.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре рост продаж составил 0,1%, а не 0,2%, как сообщалось ранее.

Декабрьские розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа" - показатель, используемый для расчета ВВП США) рухнули на 1,7%. Динамика этого показателя является наихудшей с сентября 2001 года - месяца, когда США пострадали от террористических атак.

Советник Белого дома по экономике Лоуренс Кадлоу призвал не придавать завышенного значения данным о декабрьских розничных продажах. Он отметил, что 10 дней "шатдауна" в декабре и поздние покупки рождественских и новогодних подарков, вероятно, сыграли свою роль.