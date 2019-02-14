Экономика

18:14 14.02.2019

Рост ВВП Украины в IV кв. 2018г ускорился до 3,4% – Госстат

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Рост ВВП Украины в IV кв. 2018г ускорился до 3,4% – Госстат

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в четвертом квартале 2018 года увеличился на 3,4% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как в третьем квартале рост составил 2,8%, во втором – 3,8% и в первом – 3,1%, такую оперативную оценку обнародовала Государственная служба статистики в четверг.

Ведомство уточняет, что по отношению к предыдущему кварталу экономика страны в четвертом квартале минувшего года (с учетом сезонного фактора) добавила 1,1%.

В то же время в информации Госстата отсутствует показатель динамики ВВП в целом за 2018 год.

Нацбанк Украины в конце января 2019 года ухудшил оценку роста ВВП Украины в минувшем года с 3,4% до 3,3%, оценивая его в четвертом квартале в 3,3%. Согласно его ожиданиям, в этом году экономика страны увеличится на 2,5%, а в 2020-м – на 2,9%.

Согласно консенсус-прогнозу, составленному Минэконразвития в декабре, рост ВВП Украины в 2018 году оценивался на уровне 3,1%, в 2019 году – 2,9%.

Госбюджет-2018 и госбюджет-2019 построены на прогнозе роста экономики в эти годы на 3% ежегодно.

Теги: #украина #госстат #ввп
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