Ikea может запустить онлайн-платформу для продажи своей мебели и товаров конкурентов

Шведский ритейлер Ikea рассматривает возможность запуска онлайн-платформы для продажи не только своей мебели, но и продукции конкурентов.

Компания также готовится к тестированию возможности продажи своих товаров через сторонние интернет-площадки, такие как, например, Alibaba или Amazon, заявил главный исполнительный директор Inter Ikea Торбьорн Луф в интервью газете Financial Times. Inter Ikea - подразделение, через которое осуществляется управление магазинами, работающими по договору франшизы.

По словам Т.Луфа, компания оценивает возможность запуска платформы, являющейся чем-то средним между собственным сайтом Ikea и такими порталами, как Amazon, которые продают практически все.

"Какие есть возможности между доминирующими, крупными, глобальными платформами и сайтом компании? Я думаю - масса возможностей. Например, Zalando - это платформа продажи одежды и модных товаров. Я думаю, попробовать что-то подобное было бы очень интересно", - отметил Т.Луф.

Он подчеркнул, что Ikea пока не ведет переговоры ни с одним из своих конкурентов. При этом, по его словам, компания была бы рада быть вовлеченной в создание отраслевой платформы для глобальных продаж.

Ikea проходит через одну из самых масштабных трансформаций за свою историю, тестируя новые концепции - от лизинга мебели до открытия магазинов нового городского формата.

По словам Т.Луфа, новые маршруты для развития онлайн-продаж будут открываться в ближайшие годы, и он хотел бы, чтобы Ikea была частью этого процесса.