"Нафтогаз" призвал правительство и местные власти объединить усилия для увеличения украинской газодобычи

НАК "Нафтогаз Украины" в ответ на критику премьер-министра Владимира Гройсмана о провале выполнения АО "Укргазвыдобування" (УГВ) программы по увеличению добычи газа до 20 млрд куб. м в 2020 году, призвал правительство и местные органы власти объединить усилия для увеличения украинской газодобычи.

"Нафтогаз" в своем пресс-релизе напомнил, что Кабинет министров Украины в утвержденной в 2016 году концепции развития газодобывающей отрасли страны первым направлением ее реализации назвал "широкомасштабное проведение геологоразведочных работ с целью открытия новых месторождений".

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В то же время выполнение УГВ этой части программы было заблокировано из-за действий третьих лиц, которые находятся вне контроля "Нафтогаза". В частности, УГВ рассчитывало на протяжении 2016-18 гг. получить 80 новых лицензий для активной разведки и бурения на новых участках, подало свыше 170 пакетов документов, но получило всего 17 согласований. Так, в одном из ключевых регионов – Полтавской области – УГВ за последние три года получило свыше 60 отказов и ни одного согласования на поданные заявки на разработку недр.

В целом, в 2017-м компания получила всего четыре лицензии, а в 2018 – всего одну, победив на аукционе. Такая позиция местных органов власти и привела к недополучению компанией 1 млрд куб. м газа.

Несмотря на это УГВ за последние четыре года в 1,8 раза увеличила объемы бурения (с 173 тыс. в 2015 году до 313 тыс. м - в 2018), внедрило и интенсивно развивало программу операций по гидроразрыву платов (ноль ГРП - в 2015-м, 16 – в 2016, 101 – в 2017, 173 – в 2018), увеличило количество операций колтюбинга с четырех до 1400.

Кроме того, компания открыла восемь новых месторождений, втрое увеличила объем 3D-сейсмики, впервые с 2015 года увеличила ресурсную базу на существующих месторождениях на 38,6 млрд куб. м.

УГВ за четыре года также обновило 1 тыс. единиц техники, что составляет 30% от общего парка компании, законтрактовало 20 новых современных буровых установок и 15 станков международных подрядчиков для аутсорсинга бурения.

Эти шаги позволили компании компенсировать природное падение добычи и достигнуть за 2015-18 гг. суммарного увеличения добычи в 5,35 млрд куб. м (с учетом компенсации падения). В целом, УГВ в 2018 году достигло добычи 15,5 млрд куб. м газа по сравнению с 14,5 млрд куб. м – в 2015-м.

В НАК также обращают внимание на значительную налоговую и дивидендную нагрузку на компании, что ограничивает существующие средства для инвестиций в добычу.

"Нафтогаз" подтверждает готовность тесно сотрудничать с правительством и другими органами власти Украины для достижения нашей общей цели - обеспечения энергетической независимости страны. "Нафтогаз" надеется на сотрудничество с правительством для решения указанных выше проблем", - резюмируется в пресс-релизе.

Как сообщалось, программа "20/20" предусматривала увеличение добычи газа УГВ до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020 году.

Ранее "Нафтогаз" отмечал, что "Укргазвыдобування" выполнило программу "20/20" по части добычи газа на старых месторождениях.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.