Экономика

16:44 14.02.2019

"Vodafone Украина" в партнерстве с Huawei начал в Харькове пилотный проект по тестированию технологий для улучшения 3G и 4G связи

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"Vodafone Украина" в партнерстве с Huawei начал в Харькове пилотный проект по тестированию технологий для улучшения 3G и 4G связи

Мобильный оператор "Vodafone Украина" в партнерстве с компанией-производителем оборудования для мобильной связи Huawei начал пилотный проект по тестированию новейших технологий на собственной сети для улучшения связи 3G и 4G "Золотой кластер".

Как отмечается в сообщении оператора, совместные работы направлены на увеличение скорости передачи данных и расширение емкости сети, а пилотным городом для проведения проекта станет Харьков.

"Для проекта с "Vodafone Украина" мы предоставили новейшие технологические решения как по оборудованию, так и по программному обеспечению для сетей 3G и 4G. Уверены, что в рамках этого проекта мы сможем выбрать оптимальные решения будущего развития сети для компании, с которой нас связывают 18 лет сотрудничества", – цитируется в сообщении директор "Хуавей Украина" Ма Ци.

В рамках "Золотого кластера" стороны намерены проверить работу таких технологий, как MIMO 4x4 (Multiple Input Multiple Output, позволяет увеличить полосу пропускания канала, в котором передача и прием данных осуществляются системами из нескольких антенн), активные антенные модули с поддержкой одновременно двух диапазонов 1800/2600 МГц (AAU), разделение секторов 4T6S (4 передатчика, 6 секторов) и 2T9S (2 передатчика, 9 секторов). Также планируется, что за счет включения дополнительного функционала, удастся сократить энергопотребление на сетях третьего поколения.

Итоги тестов будут подведены в июне.

Как сообщалось, "Vodafone Украина" планирует открыть R&D центр в Харькове в партнерстве с общественной организацией Kharkiv IT Cluster.

В декабре 2018г международная Vodafone Group и мобильный оператор компания "Vodafone Украина" подписали договор об использовании глобальной IoT платформы Vodafone в Украине.

В августе 2018 года "Vodafone Украина" запустил услугу Mobile ID в комплексе с ЭЦП за 330 грн/год и объявил о старте национального проекта Vodafone Smart City, предполагающего внедрение "умных" технологий от международной Vodafone Group.

"Vodafone Украина" - второй по величине оператор мобильной связи в Украине, на 99% принадлежит Preludium B.V. (Нидерланды). Является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

Теги: #связь #4g #vodafone_украина #huawei #vodafone #3g
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