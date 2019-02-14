Экономика

14:02 14.02.2019

ФГВФЛ заявляет о неправомерном выводе активов на 4,5 млрд грн

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ФГВФЛ заявляет о неправомерном выводе активов на 4,5 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) заявляет об участившихся в последнее время случаях неправомерного вывода активов неплатежеспособных банков.

Как сообщается в пресс-релизе Фонда, общая балансовая стоимость утраченных с 2017 года активов - более 4,5 млрд грн, оценочная - около 1,256 млрд грн.

ФГВФЛ обратился к министру юстиции Павлу Петренко с просьбой вмешаться в ситуацию и принять меры по предотвращению нарушения украинского законодательства.

"Нас волнует не конкретные частные случаи, а тенденция, которая набирает обороты", - подчеркнул глава ФГВФЛ Константин Ворушилин на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Замглавы Фонда Светлана Рекрут отметила, что подобные схемы особенно участились после успешного вывода в начале октября 2018 года одного из крупнейших ликвидных активов Платинум Банка – здания в центре Одессы оценочной стоимостью 144 млн грн, что послужило своего рода сигналом низких рисков таких краж и отсутствия за них ответственности.

"Сейчас у нас не проходит и недели без воровства, причем схемы и механизмы воровства все время совершенствуются, доходит до пакетных краж", - отметила она.

Кроме того, С.Рекрут сообщила, что за подобными схемами не всегда стоят бывшие собственники банков. Часто это бывшие должники банков, или связанные с ними лица, которые предоставили эти активы в залог по кредитам.

По словам замглавы ФГВФЛ Виктора Новикова, судебные преследования в подобных случаях малоэффективны.

"Они (воры – ИФ) играют "по-черному", а мы работаем через суды. 100% дел мы выиграем, но здесь вопрос времени. Пока мы доказываем в суде свою правоту, актив уже давно перепродан. Поэтому здесь главное не выиграть суд, а привлечь к ответственности лица, которые реализуют такие схемы", - объяснил он.

Фонд напоминает, что у Министерства юстиции есть специальная комиссия, которая изучает подобные операции. Кроме того, Минюст может обратить изменения в реестре собственников.

"Мы рассчитываем, что они займут более государственную позицию", - подытожил К.Ворушилин.

 

Теги: #активы #банки #средства #фгвфл #махинации #финансы
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