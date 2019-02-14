ОПК Украины в 2017-2018гг. обеспечил импортозамещение более 50 тыс. наименований продукции, закупавшейся в РФ – Порошенко

Президент Петр Порошенко подчеркивает значимость наращивания объемов производства национального оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в интересах задач перевооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участия отечественного промкомплекса в программе импортозамещения в оборонном секторе.

В рамках участия в торжествах по случаю 85-летия ПАО "Турбоатом" в Харькове в четверг, глава государства отметил: в настоящее время в программе импортозамещения в оборонной промышленности задействовано 447 предприятий.

П.Порошенко выразил удовлетворение темпами работ по программе импортозамещения в ОПК, уточнив: только в 2017-2018 годах в рамках отраслевой программы импортозамещения было замещено свыше 50 тыс. наименований оборонной продукции, закупавшейся ранее в РФ.

В этой связи он заметил: "Они думали, что остановят нашу оборонку, остановят нашу армию".

Как сообщалось, инициированная госконцерном "Укроборонпром" программа импортозамещения в ОПК реализуется госконцерном "Укроборонпромом" с апреля 2015 года. Меморандумы о сотрудничестве по программе подписаны с облгосадминистрациями 19 областей, к оборонной кооперации привлечено свыше 400 предприятий различных форм собственности. Среди критически значимых направлений импортозамещения, в первую очередь, авиаремонт, ремонт бронетехники. В числе основных видов продукции, требующей импортозамещения: радиоэлектронные и резино-технические изделия; изделия черной и цветной металлургии; подшипники; стандартизированные и унифицированные агрегаты, комплектующие, узлы и детали для вооружений и военной техники.

По данным "Укроборонпрома", по состоянию на начало 2017 года, программа импортозамещения в ОПК была обеспечена более чем на 50%, треть замещенных комплектующих и материалов закуплены у зарубежных поставщиков.

Импортозамещение входит в число значимых направлений сотрудничества в ОПК между Украиной и НАТО.