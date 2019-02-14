Экономика

12:27 14.02.2019

ГФС открыла "горячую линию" по вопросам таможенной стоимости автомобилей на еврономерах

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ГФС открыла "горячую линию" по вопросам таможенной стоимости автомобилей на еврономерах

Государственная фискальная служба (ГФС) открыла телефонную "горячую линию" по номеру (044) 481-19-61 для консультации собственников автомобилей с иностранной регистрацией относительно их таможенной стоимости.

Как уточнило ведомство, речь идет об установлении таможенной стоимости транспортных средств, ввезенных с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких авто и которые находятся в Украине с нарушениями таможенного законодательства.

Для получения телефонной консультации необходимо сообщить VIN-код автомобиля и календарный год его выпуска, уточнила ГФС.

Линия работает с 9:00 до 21:00 синхронно с отделами таможенного оформления таможен ГФС.

Теги: #еврономера #горячая_линия #растаможка #гфс
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