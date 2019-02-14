Экономика

12:24 14.02.2019

"Укрпошта" запускает пилотный проект по доставке монетизированных субсидий

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"Укрпошта" запускает пилотный проект по доставке монетизированных субсидий

АО "Укрпошта" в марте-мае 2019 года в рамках реализации пилотного проекта доставит монетизированные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг около 1,1 млн получателям, сообщила на сайте компания.

Одновременно компания доставит каждому получателю субсидий (около 4 млн человек) персональное сообщение о начислении субсидии и механизме выплаты.

Компания в течение пилотного проекта будет доставлять субсидии около 1,1 млн пенсионерам, получающим пенсии через "Укрпошту", и максимально способствовать своевременному получению платежей за предоставленные коммунальные услуги.

"Мы готовим сеть для бесперебойного обеспечения выплат субсидий тем, кто будет получать их в наличной форме через "Укрпошту". Такая задача вполне соответствует операционным возможностям и мощностям компании: сейчас около 45% украинских пенсионеров получают пенсии через "Укрпошту". Никаких изменений или неудобств клиенты не почувствуют", - цитируется в сообщении генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Сейчас проходит процесс подписания необходимых соглашений с Пенсионным фондом Украины.

Всем пенсионерам, которых обслуживает "Укрпошта", почтальоны доставят субсидии наличными в день получения пенсии. Таким образом, пенсионеры смогут не тратить дополнительное время на посещение почтового отделения и вовремя оплатить коммунальные услуги.

Срок действия пилотного проекта - март-май 2019 года. По результатам анализа эффективности проекта будет приниматься решение о его дальнейшем внедрении.

Субсидии будут выплачиваться ежемесячно за предыдущий календарный месяц (в марте - за февраль, в апреле - за март, в мае - за апрель).

Как сообщалось, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в рамках монетизации субсидий на услуги ЖКХ каждая семья уже в марте получит в среднем по 1,5 тыс. грн.

Ранее в Минсоцполитики заявили, что все, кто обратился впервые за субсидией в 2019 году, участвуют в действующей модели монетизации. То есть расчеты с предприятиями за потребленные услуги будет осуществлять Ощадбанк, а субсидианты получат по результатам уже в этом отопительном сезоне остаток неиспользованной субсидии наличными через Ощадбанк.

Теги: #укрпошта #жку #монетизация #субсидии
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