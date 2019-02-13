Индекс ПФТС в среду еще немного вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду повысился на 0,04% - до 565,91 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 1,29 млрд грн, в том числе акциями – 0,4 млн грн.

По итогам дня изменились в стоимости акции "Центрэнерго" (+0,43%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,2%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,95% - до 418,1 пункта при объеме торгов немногим более 2 млн злотых (14,1 млн грн).

В "индексной корзине" подешевели акции "Кернела" (-2,31%) и агрохолдинга ИМК (-1,05%), подорожали – "Агротона" (+0,91%) и "Астарты" (+0,41%).