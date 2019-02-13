Экономика

19:01 13.02.2019

САП закрыла дело против экс-руководителя агрохолдинга "Мрия" Николая Гуты

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САП закрыла дело против экс-руководителя агрохолдинга "Мрия" Николая Гуты

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство против бывшего руководителя агрохолдинга "Мрия" Николая Гуты, подозреваемого в мошенничестве, сообщило издание "Слово и дело".

По данным издания, производство по делу Н.Гуты было закрыто 29 декабря 2018 года в связи с отсутствием в деянии экс-руководителя "Мрии" состава криминального преступления. Материалы данного дела из САП в Национальное антикоррупционное бюро Украины не поступали.

"Мрия" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. Земельный банк холдинга составляет 165 тыс. га. Мощности элеваторов и зернохранилищ – 380 тыс. тонн.

В августе 2014 года "Мрия" сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта агрохолдинга составляла около $1,3 млрд.

В начале февраля 2015 года операционный контроль над агрохолдингом перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство, а в сентябре 2016 года комитеты кредиторов и бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия реструктуризации долгового портфеля компании, который составлял $1,1 млрд. Долговая операция завершилась в августе 2018 года, по ее итогам общая долговая нагрузка "Мрии" снизилась с $1,1 млрд до $309,5 млн, из которых $49,3 млн - реструктуризированный обеспеченный долг, $208,1 млн - реструктуризированный необеспеченный долг (еврооблигации), $46 млн - рабочий капитал и $6,1 млн - новые лизинговые программы на закупку оборудования.

Salic UK Limited в сентябре 2018 года анонсировал покупку украинского агрохолдинга, а в ноябре Salic UK Limited завершила сделку по покупке "Мрии".

После завершения сделки "Мрия" продолжит операционную деятельность в Украине вместе с дочерней компанией Salic UK - CFG.

Советниками "Мрии" при подготовке сделки, а также кредиторами в процессе реструктуризации долга агрохолдинга выступили Rothschild & Co (Франция), ICU, FinPoint (обе - Украина), а также юрфирма Hogan Lovells (Великобритания).

Salic основана в 2012 году. Ее единственным акционером является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Компания инвестирует в производство сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

CFG работает в Украине с 2006 года, обрабатывает 45 тыс. га во Львовской и Тернопольской областях.

Теги: #мрия #сап #дело #гута
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