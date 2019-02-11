Экономика

10:34 11.02.2019

МВФ поддерживает решение ФРС приостановить повышение ставок

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МВФ поддерживает решение ФРС приостановить повышение ставок

 Новый главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат поддержала решение Федеральной резервной системы (ФРС) приостановить повышение процентных ставок на фоне ослабления роста экономики и усиления рисков.

В интервью Financial Times она сообщила об ухудшении перспектив мировой экономики, отметив, что риски "являются существенными и продолжают расти".

По мнению Г.Гопинат, пауза в повышении ставок ФРС окажет положительное влияние на экономику США, в которой пока сохраняется позитивное остаточное воздействие налоговой реформы.

"Тот факт, что ФРС поставила повышение рейтингов на паузу, окажет значительную поддержку экономике. Мы разделяем точку зрения ФРС о необходимости подхода, основанного на фактических данных", - сказала она.

Сдвиг в политике Федрезерва также поддержал рынки развивающихся стран, которые на протяжении всего прошлого года страдали от ужесточения условий финансирования, отмечает главный экономист МВФ.

"Валюты emerging markets порядочно подешевели в 2018 году, приток капитала ослабел. Сейчас мы наблюдаем приостановку обеих тенденций", - заявила Г.Гопинат.

На вопрос о торможении китайской экономики она ответила, что замедление частично связано с сокращением нового кредитования из-за ужесточения регулирования в Китае. При этом Г.Гопинат выразила надежду, что Китай и США достигнут соглашения о торговле и откажутся от взаимных пошлин. "Устранение пошлин и, что важнее, ощущение, что отказ от них будет долгосрочным, поможет не только Китаю, но и прогнозу мировой экономики в целом", - сказала она.

Г.Гопинат перешла в МВФ в качестве главного экономиста с начала текущего года. До этого она была профессором экономики Гарвардского университета и специализировалась на вопросах формирования обменных курсов валют.

Теги: #фрс #ставки #мвф
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