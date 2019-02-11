Экономика

09:22 11.02.2019

Нидерланды ведут переговоры о переезде в страну более 250 компаний из-за Brexit

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Нидерланды ведут переговоры о переезде в страну более 250 компаний из-за Brexit

Власти Нидерландов ведут переговоры с более чем 250 компаниями о ведении бизнеса в стране в связи со скорым выходом Великобритании из Евросоюза, говорится в заявлении Агентства по иностранным инвестициям Нидерландов (NFIA), опубликованном в субботу.

"NFIA ведет переговоры с более чем 250 иностранными компаниями, которые рассматривают возможность учреждения бизнеса именно в Нидерландах из-за Brexit", - отмечается в документе, размещенном на сайте входящего в структуру министерства экономики Нидерландов агентства.

"В 2019 году несколько компаний, включая Discovery и Bloomberg, уже объявили о своем намерении инвестировать в Нидерланды в связи с Brexit", - подчеркивается в заявлении.

В агентстве отметили, что в результате такой тенденции в стране появятся почти 10 тыс. новых рабочих мест.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

Теги: #великобритания #нидерланды #brexit
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