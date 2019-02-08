Экономика

22:53 08.02.2019

Украина в январе-2019 нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 12,3% по сравнению с январем-2018

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Металлургические предприятия Украины в январе 2019 года нарастили поступления от экспорта черных металлов на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $980,430 млн (в январе 2018г - $873,346).

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой, на черные металлы за этот период пришлось 24,11% общего объема поступлений от экспорта товаров против 23,45% за первый месяц прошлого года.

В декабре-2018 поступления от экспорта черных металлов составляли $760,141 млн.

При этом Украина в январе 2019 года сократила импорт аналогичной продукции на 9,2% – до $80,345 млн. В декабре этот показатель составлял $101,118 млн.

Кроме того, Украина в январе-2018 сократила экспорт металлоизделий на 10,5% - до $73,229 млн. В декабре их поставлено на $85,976 млн.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 5,3% - до $63,229 млн. В декабре импортировано на $81,192 млн.

Как сообщалось, Украина в 2018 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 14,7% по сравнению с 2017 годом – до $9 млрд 937,369 млн. На черные металлы за 2018 год пришлось 20,99% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,03% в 2017 году.

При этом Украина в 2018 году нарастила импорт аналогичной продукции на 20,4% – до $1 млрд 366,681 млн.

Кроме того, Украина в 2018 году нарастила экспорт металлоизделий на 23,8% - до $1 млрд 110,033 млн. За прошлый год импорт металлоизделий возрос на 19,9% - до $967,674 млн.

Теги: #металлы #украина #валютная_выручка
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