Греция может не получить льгот по долгу из-за медленной реализации реформ - СМИ

Правительство Греции может не получить смягчения долговой нагрузки, согласованного с европейскими кредиторами в июне прошлого года, из-за медленной реализации некоторых реформ, сообщает CNBC.

"Они отстают от графика по тем программам, которые должны выполнить", - заявил изданию чиновник ЕС, знакомый с ситуацией.

Министерство финансов Греции не ответило на запрос о комментарии.

В августе прошлого года Греция официально вышла из третьей программы международной помощи, однако, по мнению экономистов, потребуются годы для полного восстановления страны после кризиса, который в какой-то момент поставил под угрозу ее будущее в еврозоне.

Соглашение с европейскими кредиторами, заключенное Грецией в прошлом году, отсрочивает выплаты по кредитам на общую сумму 96 млрд евро, что соответствует 40% общего долга страны, до 2033 года, а также продлевает срок выплат по ряду других кредитов.

В обмен на долговые послабления Афины обещали 16 пунктов реформ и обязались до 2022 года придерживаться первичного профицита бюджета (без учета расходов на обслуживание долга) на уровне 3,5% ВВП. Часть реформ, включая приватизацию в ряде отраслей, ликвидацию налоговой задолженности и развертывание системы первичной медицинской помощи, должна была быть завершена до конца февраля 2019 года. Однако, похоже, Греция существенно задержит их реализацию.

К концу февраля должен быть опубликован и доклад второй миссии ЕС после завершения программы помощи, крайне важный для дальнейшего обсуждения взаимодействия с Грецией. В том числе он будет решающим в ходе мартовского обсуждения одного из двух дополнительных траншей на 750 млн евро. Эти деньги - прибыль Европейского центрального банка (ЕЦБ) по итогам операций с выкупленными греческими облигациями.

"В марте будет обсуждение на заседании Еврогруппы (министров финансов еврозоны - ИФ) о том, будет ли предоставлен Греции первый транш прибыли ЕЦБ. Решение связано с докладом второй миссии, так что если Еврогруппа сочтет, что отставание от графика слишком сильное, денег в марте не будет", - сказал источник CNBC.

Еврокомиссия в четверг немного улучшила прогнозы роста ВВП Греции на 2019-2020 годы - до 2,2% и 2,3% соответственно, но напомнила Афинам о необходимости ускорить реформы.