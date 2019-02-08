Экономика

17:28 08.02.2019

Украинцы в январе 2019г продали банкам валюту на $175,5 млн больше, чем купили

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Украинцы в январе 2019г продали банкам валюту на $175,5 млн больше, чем купили

Сальдо продажи банкам наличной валюты в январе вернулось в позитивную зону после двух месяцев преобладающих покупок, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

По данным центробанка, объем продаж наличной валюты банкам в январе снизился на 0,6% - до $912,9 млн (в эквиваленте). В то же время объем покупки банками упал на 26,9% - до $737,4 млн (в эквиваленте). В результате чистая продажа составила $175,5 млн против чистой покупки в декабре 2018 года на уровне $90,5 млн.

НБУ уточняет, что американских долларов украинцы в минувшем месяце купили $563 млн, продали – $667 млн.

По сравнению с январем 2018 года продажа банкам валюты выросла на 9%, в том числе долларов США – на 7,8%, тогда как покупка банками у населения выросла на 27,1%, в том числе долларов США – на 24,5%.

Сальдо безналичных операций по итогам января 2019 года было отрицательным: за минувший месяц клиенты банков продали валюту на $4,134 млрд и купили на $4,182 млрд.

Теги: #нбу #валюта
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