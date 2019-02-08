Экономика

12:19 08.02.2019

Клиенты Приват24 в 1-й день онлайн обмена купили $1,4 млн и продали $0,4 млн

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Клиенты Приват24 в 1-й день онлайн обмена купили $1,4 млн и продали $0,4 млн

Клиенты интернет-банка Приват24 7 февраля, в первый день вступления в силу закона о валютной либерализации, приобрели $1 млн 432,34 тыс. и продали $402,61 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе банка.

По ее данным, клиенты также купили онлайн EUR245,28 тыс. и продали EUR130,95 тыс.

Ранее ПриватБанк отмечал, что в пиковые моменты система обрабатывала в секунду 20 операций купли-продажи валюты.

Руководитель департамента валютных платежей и переводов ПриватБанка Мария Страшко также сообщила, что финучреждение обеспечило через систему "Е-лимит", пришедшую с 7 февраля на смену системе выдачи Нацбанком индивидуальных лицензий на осуществление валютных операций за рубеж, 23 операции из 27, проведенных в этот день по всей Украине. По ее словам, из них 9 – размещение резидентом средств на своем счету за пределами Украины и 11 – осуществление инвестиций за границу.

В свою очередь соучредитель проекта Monobank Олег Гороховский сообщил в Facebook, что клиенты за вчера купили больше $900 тыс. и вместо обычных 1 тыс. валютных карт открыли 6 тыс., а остатки на валютных картах увеличились на $750 тыс. в эквиваленте – до $2,37 млн и EUR0,95 млн.

Как сообщалось, 7 февраля 2019 года вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях", который предполагает введение в действие более 20 послаблений на валютном рынке. В том числе разрешена онлайн-покупка иностранной валюты физическими лицами (в рамках лимита покупки наличной валюты в 150 тыс. грн в день). В то же время перечисление средств в инвалюте между физлицами (кроме родственников) по-прежнему останется под запретом.

С начала года среднедневной объем продаж валюты на межбанковском валютном рынке Украины составляет порядка $275 млн (в эквиваленте), в том числе днем ранее объем продаж составил $334,6 млн (в эквиваленте)

Теги: #приват24 #приватбанк
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