"Нафтогаз" в середине марта разорвет контракт с главой "Укргазвыдобування"

НАК "Нафтогаз Украины" разорвет контракт с главой АО "Укргазвыдобування" Олегом Прохоренко с 15 марта 2019 года, говорится в пресс-релизе группы.

По ее данным, до утверждения наблюдательным советом НАК нового председателя правления "Укргазвыдобування" временно исполнять обязанности руководителя этой компании будет глава новосозданного "газового" дивизиона группы Андрей Фаворов.

"Мы благодарны Олегу Прохоренко за большую работу, которую он провел в "Укргазвыдобування" за последние три года. Приняв управление компанией в условиях чрезвычайно ограниченных ресурсов, Олег сумел не допустить уменьшения добычи газа. Он добился бесспорного прогресса в обновлении УГВ и внедрении новых технологий, в частности, интенсификации производства. Я благодарю Олега за его вклад в первый этап реформы "Нафтогаза" и убежден, что впереди его ждут новые успешные проекты", - сказал глава НАК Андрей Коболев.

"Я благодарю команды "Укргазвыдобування" и "Нафтогаза" за тот путь, который мы прошли вместе. Мы изменили тренд добычи газа в Украине с падения на рост, создали рынок сервисных услуг в газодобыче, обновили устаревшую материально-техническую базу, создав предпосылки к увеличению добычи природного газа в будущем", - отметил О.Прохоренко.

"Мы продолжим работу над увеличением экономически обоснованной добычи, расширением нашей ресурсной базы, трансформацией "Нафтогаза" и увеличением ценности компании для наших акционеров - народа Украины", - добавил А.Фаворов.

Как сообщалось, О.Прохоренко, выходец из McKinsey&Company, возглавил "Укргазвыдобування" в июне 2015 года.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Добыча природного газа в Украине в 2018 году увеличилась на 0,5% по сравнению с 2017 годом – до 20 млрд 897,7 млн куб. м. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" за указанный период увеличили добычу газа на 0,9% – до 16 млрд 506,3 млн куб. м. В т. ч. числе "Укргазвыдобування" увеличило добычу газа на 1,2% – до 15 млрд 419,6 млн куб. м, тогда как "Укрнафта" снизила на 2,1% – до 1,078 млрд куб. м. "Черноморнафтогаз" сохранил на уроне позапрошлого года – 8,7 млн куб. м. Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в 2018 году снизили добычу газа на 1% по сравнению с 2017 годом – до 4 млрд 391,4 млн куб. м.