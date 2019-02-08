Экономика

09:38 08.02.2019

Бизнес в IV кв.-2018 стал чаще жаловаться на рейдерство и налоговые проверки - отчет бизнес-омбудсмена

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Бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета констатировал рост количества жалоб бизнеса в четвертом квартале 2018 года на 39% по сравнению с третьим кварталом - до 427 обращений после трех кварталов сокращения их количества, при этом участились жалобы на рейдерство и налоговые проверки.

"В четвертом квартале значительно возросло количество обращений на действия регистрационных служб Министерства юстиции - на 83% по сравнению с четвертым кварталом 2017 года (11 жалоб - ИФ). Это вопросы, связанные с рейдерством. Но благодаря своевременным действиям во многих случаях удалось восстановить законные права предпринимателей, они не понесли значительные убытки", - сказал А.Шемета на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По его словам, количество жалоб на налоговые проверки выросло к третьему кварталу на 80% - до 80.

При этом налоговое и таможенное направление остается лидером по количеству жалоб в октябре-декабре 2018 года – 263 (63% от всех жалоб).

Жалобы на действия правоохранителей составили 14%, на действия контролирующих органов - 6%, на действия органов местного самоуправления - 3% от всех жалоб, добавил А.Шемета.

"Мы здесь (относительно жалоб по налоговым проверкам - ИФ) наблюдаем ухудшение ситуации по рассмотрению административных жалоб бизнеса: из 44 закрытых расследований нам удалось добиться положительного результата для бизнеса только в 12 случаях. Это самый худший показатель по всем предметам. ГФС, вопреки порядку, не всегда мотивировано реагирует на наши аргументы по конкретным жалобам", - прокомментировал он.

А.Шемета также обратил внимание на рост вдвое жалоб на блокирование налоговых накладных, однако пояснил это попаданием предприятий в список рисковых.

"Мы предлагаем предоставить дополнительные документы, чтобы их исключили из этого списка. Но не все клиенты соглашаются, опасаясь налоговых проверок, они предпочитают обращаться к нам каждый раз, когда блокируется документ, то есть, системно", - отметил он.

В то же время, добавил бизнес-омбудсмен, предприятия на 30% чаще жаловались на действия Национальной полиции в четвертом квартале 2018 года - 30 обращений, тогда как количество жалоб на прокуратуру сократилось на четверть - до 25, на Службу безопасности Украины на 13%, до семи.

"Положительную роль здесь сыграли и законы "маски-шоу-стоп" и "маски-шоу-стоп-2": мы практически перестали получать жалобы по самым грубым нарушениям прав бизнеса, когда приходят с балаклавами, укладывают всех на пол и без описи изымают документы. Такие жалобы поступают только в очень редких случаях ", - сказал он.

Теги: #шемета #бизнес
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