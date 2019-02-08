Экономика

09:37 08.02.2019

Total открыла 1-е крупное месторождение нефти на шельфе ЮАР

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Total открыла первое для ЮАР крупное месторождение на шельфе, оценив его запасы в 1 млрд баррелей (около 140 млн т).

Как говорится в пресс-релизе Total, месторождение Brulpadda в бассейне Outeniqua расположено в глубоководной части южноафриканского шельфа, в 175 км от побережья.

Открытие месторождения может подстегнуть геологоразведочные работы на глубоководных участках у побережья ЮАР, отмечают аналитики. Министр минеральных ресурсов ЮАР Гведе Манташе назвал его "потенциально масштабным подспорьем для экономики", сообщают местные СМИ.

Запасов Brulpadda может оказаться достаточно для бесперебойного снабжения всех НПЗ в ЮАР в течение четырех лет.

В процессе бурения был обнаружен слой газового конденсата мощностью 57 метров, итоговая глубина скважины составляет 3 тыс. 633 метра. Позднее в этом году Total вместе с партнерами проведет трехмерную сейсморазведку, чтобы уточнить параметры месторождения. Лицензия также разрешает бурение четырех разведочных скважин на этом участке.

Площадь блока 11B/12B составляет 19 тыс. км, глубина колеблется от 200 до 1,8 тыс. метров. В пресс-релизе отмечается, что общие условия бурения в некоторой степени напоминают месторождения на шельфе Великобритании, у Шетландских островов.

Оператором месторождения является Total с долей 45%, ее партнерами - Qatar Petroleum (25%), CNR International (20%) и южноафриканский консорциум Main Street (10%).

Теги: #юар #total
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