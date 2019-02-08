Украинский бизнес представил ТОП-10 приоритетов-требований к будущей власти

7 февраля Украинская рада бизнеса (УРБ) и Союз украинских предпринимателей ( СУП ), объединившие 73 бизнес ассоциаций и более 35 тыс. предприятий в Национальную бизнес-коалицию, презентовали ТОП-10 приоритетов, которые новая власть может взять в основу своей будущей программы по реформированию экономики Украины. По словам члена Наблюдательного Совета УРБ Софии Араслановой, ТОП-10 - это консолидированный взгляд бизнеса на первоочередные реформы, а передача видения бизнеса кандидатам во власть не является предвыборным проектом.

"Наша адженда не возникла сегодня или вчера. Это работа, которую я и мои коллеги осуществляем с бизнес сообществом ежедневно уже около 4-х лет. Это важный путь и возможности, которые помогут достичь реальных результатов. Мы планируем, чтобы ТОП-10 стал программой будущего правительства и парламента", - сказала Арасланова.

По ее словам, на быстрые практические результаты от текущего парламента бизнес-среда не рассчитывает. Поскольку, многие наработки бизнеса так и остались нерешенными. Первой позицией в ТОП-10 обозначено требование заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал. По мнению и.о. исполнительного директора СУП Татьяны Паламарчук, эта реформа крайне важна для деоффшоризации экономики.

"Эта инициатива объединяет очень широкий круг бизнеса, который видит в ней много позитивных моментов для своего развития. Это и упрощение администрирования налогов, и кардинальное изменение парадигмы отношения к прибыли бизнеса, который сможет вкладывать прибыль в развитие", - отметила Паламарчук.

Еще одним не менее важным пунктом, по словам Софии Араслановой, является «институциональная реформа проверяющих и контролирующих органов: внедрение персональной ответственности, рискоориентированного подхода к проверкам, проведение открытых конкурсов на руководящие должности»

"Больше всего бизнес волнует гнёт проверок проверяющих структур. До сих пор не проведена институциональная реформа ГФС. Контролирующих органов более 20, а проверки имеют карательный характер. Все они скорее количественные, нежели качественные. Ни для кого не секрет что все еще существует план по штрафам. Проверяющий, выходя на проверку, уже понимает, что штраф так или иначе будет наложен на предпринимателя. Нет личной ответственности чиновников, что не позволяет бизнесу в суде возмещать ущерб от неправомерных действий контролеров", - пояснила Арасланова.

Надежда Бедричук, член Наблюдательного совета УРБ прокомментировала пункт ТОП-10, касающийся содействия легальному микро- и малому предпринимательству. По ее словам, несмотря на то, что упрощенной системой налогообложения злоупотребляют, ее необходимо сохранить, поскольку во всем мире малый и средний бизнес является ключевым источником наполнения государственного бюджета.

"Сегодня в парламенте зарегистрирован законопроект, который вернет правила, существовавшие до 2017 года. Речь идет о том, чтобы так называемые "спящие" ФОПы не платили единый социальный взнос, если они не ведут предпринимательскую деятельность., - рассказала Бедричук. По ее словам, это весомый шаг навстречу малому и среднему бизнесу со стороны государства.

Член Наблюдательного совета УРБ Александр Громыко со своей стороны призвал срочно реформировать Таможню. Отдельный пункт об этом есть в ТОП-10 приоритетов бизнеса. По словам Громыко, потоки контрабанды в Украину сегодня закрывают все возможности для отечественных производителей конкурировать с импортом на внутреннем рынке.

"Даже в Зимбабве конфискуют товар без документов. Потому, что считается, что он украден. У нас есть клиент с Зимбабве и он поверить не может, что в Украине возможно безопасно перемещать и хранить на складах и продавать товар без документов о его происхождении. Необходимо менять эту систему.», - резюмировал Громыко. В УРБ и СУП заявили, что будут общаться со всеми представителями предвыборных штабов кандидатов в президенты, а также с политическими силами, которые планируют принимать участие в парламентских выборах. По словам С.Араслановой, эта работа будет системной и долгоиграющей. Бизнес планирует, что ТОП-10 приоритетов кандидаты во власть возьмут в свои предвыборные программы и реализуют в первый год после победы на выборах.

От Национальной бизнес Коалиции выступили участники Украинской Рады Бизнеса и Союза украинских предпринимателей. Партнерами проекта являются Национальная платформа малого и среднего бизнеса, а независимым фасилитатором процесса - Центр международного частного предпринимательства (CIPE).