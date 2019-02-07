Экономика

11:12 07.02.2019

"Нафтогаз" закроет представительство в Венгрии

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"Нафтогаз" закроет представительство в Венгрии

НАК "Нафтогаз Украины" закроет представительство в Венгрии, говорится в сообщении компании в системе раскрытии информации НКЦБФР со ссылкой на решение наблюдательного совета.

"Решение о ликвидации (закрытии) представительства принято в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства", - говорится в сообщении.

Офис в Будапеште выполнял представительство интересов НАК в Венгрии, Словакии и Польше.

Как сообщалось, в начале 2018 года "Нафтогаз" решил закрыть свое представительство в РФ, но открыть – в Германии (также представляет интересы компании в Австрии и Швейцарии).

Доля "Нафтогаза" в общем объеме импорта газа Украиной в 2018 году составила 66% против 61,7% – в 2017-м.

Основными контрагентами импорта газа Украиной по итогам 11 месяцев 2018 года стали компании из Швейцарии – 3 млрд 679,363 млн куб. м газа на $1 млрд 102,041 млн, Германии – 3 млрд 145,516 млн куб. м на $929,324 млн, Польши – 714,061 млн куб. м на $213,391 млн, Великобритании – 629,451 млн куб. м на $186.219 млн и Венгрии – 532,563 млн куб. м на $169,845 млн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #венгрия
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