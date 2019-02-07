Экономика

10:37 07.02.2019

Небанковские финучреждения и нацоператор почтовой связи могут обращаться за переоформлением валютных лицензий до окончания срока их действия - НБУ

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Небанковские финучреждения и нацоператор почтовой связи могут обращаться за переоформлением валютных лицензий до окончания срока их действия - НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил небанковским финансовым учреждениям (НФУ) и национальному оператору почтовой связи переоформлять генеральные лицензии на осуществление валютных операций до окончания срока их действия.

"Теперь небанковские финансовые учреждения и национальный оператор почтовой связи имеют право обратиться в Национальный банк с вопросами переоформления лицензий не позднее чем за два месяца до окончания срока действия имеющихся у них на сегодня генеральных лицензий", - говорится в сообщении на веб-сайте НБУ.

Согласно сообщению, такое нововведение сделано для обеспечения непрерывности проведения валютных операций.

НБУ также внес уточнение относительно права осуществления операций и изменил порядок выдачи НФУ и операторам почтовой связи лицензий на осуществление валютных операций. Во-первых, операторы почтовой связи могут осуществлять валютные операции и предоставлять финансовые услуги по торговле валютными ценностями в наличной форме, предусмотренные ч. 3 ст. 9 закона "О валюте и валютных операциях", исключительно на основании лицензии на осуществление валютных операций. Во-вторых, НБУ не будет применять требование о наличии у операторов почтовой связи не менее трехлетнего срока деятельности в сфере предоставления услуг по переводу средств в гривне при выдаче операторам почтовой связи лицензии на торговлю валютными ценностями в наличной форме.

Указанные изменения утверждены постановлением НБУ от 5 февраля 2019 № 28 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Данный документ вносит изменения в постановление НБУ от 2 января 2019 № 9 и вступает в силу 7 февраля 2019 года, кроме нововведений в порядке выдачи НФУ и операторам почтовой связи лицензий на осуществление валютных операций, которые вступают в силу 8 февраля 2019 года.

Теги: #нбу #нфу #лицензии #валютные_операции
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