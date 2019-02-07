Экономика

09:31 07.02.2019

Промпроизводство в Германии неожиданно сократилось в декабре

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Промпроизводство в Германии неожиданно сократилось в декабре

Объем промышленного производства в Германии в декабре 2018 года уменьшился на 0,4% по сравнению с ноябрем, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ.

По сравнению с декабрем 2017 года объем промпроизводства упал на 3,9%. Аналитики в среднем ожидали подъема показателя на 0,8% в помесячном выражении и снижения на 3,4% в годовом.

В ноябре промпроизводство в ФРГ уменьшилось на 1,3% по сравнению с октябрем, тогда как ранее сообщалось о падении на 1,9%. В годовом выражении показатель снизился на 4% вместо сообщавшегося ранее снижения на 4,7%.

Производство в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности Германии в позапрошлом месяце выросло по сравнению с ноябрем на 0,2%. Объемы строительства в ФРГ в декабре рухнули на 4,1%, производство потребительских товаров снизилось на 0,5%, а выпуск товаров промышленного назначения увеличился на 0,9%. Выработка электроэнергии не изменилась в помесячном выражении.

В прошлом месяце правительство ФРГ резко ухудшило оценку темпов подъема экономики страны в текущем году из-за торговых трений между США и КНР, а также Brexit. Теперь ожидается, что ВВП Германии в 2019 году увеличится всего на 1% по сравнению с осенним прогнозом в 1,8%.

Теги: #промпроизводство #германия
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