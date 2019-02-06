Экономика

18:04 06.02.2019

Снижение нормы обязательной продажи валюты до 30% в краткосрочном периоде не отразится на курсе гривни - банкиры

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Снижение нормы обязательной продажи валюты до 30% в краткосрочном периоде не отразится на курсе гривни - банкиры

Решение Национального банка Украины (НБУ) о снижении нормы обязательной продажи экспортной выручки с 1 марта до 30% с 50% не отразится на курсе гривни в краткосрочном периоде, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Снижение нормы обязательной продажи с 1 марта не отразится на котировках валютного рынка. Большинству экспортеров в любом случае нужна гривня для осуществления операционных расходов в Украине, поэтому даже при полном упразднении обязательной продажи они все равно продолжат продавать валюту на межбанковском валютном рынке", - сказал главный экономист Альфа-Банка (Украина) Алексей Блинов.

При этом он добавил, что текущая ситуация на валютном рынке, когда Нацбанку даже приходится удерживать гривню от укрепления на фоне массированного прихода иностранных инвесторов в гривневые ОВГЗ, благоприятна для ослабления валютных ограничений.

По оценке А.Блинова, снижение нормы обязательной продажи валюты существенно повысит возможности экспортеров по самостоятельному управлению валютными рисками.

Аналогичной точки зрения придерживается и начальник отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр" Андрей Приходько: "Решение НБУ о снижении с 1 марта нормы валютной выручки с 50% до 30% - безусловно, взвешенный шаг, принятый с учетом текущих возможностей и трендов рынка. Его эффект на курс, объемы торгов валютой и ликвидность рынка в краткосрочной перспективе будет минимальным, как и влияние отмены резервирования средств под покупку валюты и возможное снятия ежемесячного лимита на репатриацию дивидендов".

В числе среднесрочных рисков для гривни эксперт назвал возможное ухудшение ценового тренда на сырьевые товары, которые экспортирует Украина, а также снижение спроса на украинский экспорт в целом из-за замедления мировой экономики, что приведет к уменьшению поступления валюты в страну. "Нацбанк оставляет за собой право оперативно откорректировать действующие нормы в соответствии с рыночными трендами и прогнозами", - добавил А.Приходько.

Председатель правления Айбокс Банка Галина Хейло полагает, что новость об уменьшении нормы обязательной продажи валюты в краткосрочном периоде может способствовать укреплению курса гривни. Вместе с тем давление на курс гривни вскоре может усилиться из-за политической неопределенности накануне выборов президента.

"В последнее время гривня укрепляется, и новость о снижении обязательной продажи может дать толчок к ещё большему укреплению гривни. Однако, на мой взгляд, укрепление курса гривни не станет устойчивым трендом из-за политических рисков", - добавила она.

Г. Хейло также отметила, что планируемое Нацбанком повышение лимита на репатриацию дивидендов до EUR10 млн с EUR7 млн в месяц, а затем и его полная отмена существенно не повлияет на объемы торгов на межбанке и его ликвидность.

"В Украине львиная доля экономики находится в тени. Для того чтобы репатриировать дивиденды, необходимо их сначала показать и уплатить налог, что никак не подходит теневому бизнесу", - пояснила она.

Теги: #выручка #банкиры #гривня #нацбанк #курс #валюта
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