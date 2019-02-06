Экономика

16:07 06.02.2019

МЭРТ 7-8 февраля будет принимать предложения от компаний для участия в "Инновационном месяце" в ОАЭ

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Оргкомитет "Экспо-2020" пригласил Украину принять участие фестивале "Инновационный месяц" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) 7-8 февраля будет принимать заявки от компаний для участия.

"Мы ограничены во времени, потому что получили приглашение от организаторов достаточно поздно. Но "Инновационный месяц" – это прекрасная возможность для промоции украинских технологичных продуктов. В то же время, для нас важна прозрачность процесса отбора. Поэтому мы объявляем открытый прием заявок", – сказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" советник министра экономического развития и торговли Роксолана Пидласа в среду.

По ее словам, Украина представит на выставке инновационные продукты. Всего оргкомитет отобрал девять из более чем 200 участников "Экспо-2020".

"Украина подала в оргкомитет концепцию своего павильона. Наша концепция называется Smart Ukraine. Connecting Dots и презентует Украину как инновационную страну, которая динамично развивается и делает значительные усилия для внедрения "умных технологий", – отметила Р.Пидласа.

Срок приема заявок короткий, поскольку приглашение для участия в "Инновационном месяце" пришло в конце января.

"ОАЭ интересуют продукты, которые мы бы хотели демонстрировать в павильоне "Экспо-2020", такие как "умные жалюзи", которые работают на солнечной энергии, гаджет для отслеживания работы сердца, украинский 3D-принтер для керамики, электробайк с наибольшим в мире запасом хода – 380 км на одном заряде и прочее", – пояснила Р.Пидласа.

Теги: #заявки #оаэ #фестиваль #мэрт
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