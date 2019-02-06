Экономика

15:27 06.02.2019

"Укрлендфарминг" и агрохолдинг "Авангард" договорились о реструктуризации 4,4 млрд грн долга перед Ощадбанком

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"Укрлендфарминг" и агрохолдинг "Авангард" договорились о реструктуризации 4,4 млрд грн долга перед Ощадбанком

 Агрохолдинг "Укрлендфарминг" с подконтрольным ему агрохолдингом "Авангард" 4 февраля подписали соглашение о реструктуризации 4,4 млрд грн долга перед государственным Ощадбанком, сообщила пресс-служба "Укрлендфарминга".

"Компания, несмотря на вызовы, связанные с потерей активов на востоке страны и в Крыму, смог стабилизировать деятельность. Чтобы развиваться дальше, нам необходимо получить временной промежуток для погашения старых кредитов", - отметил собственник и СЕО "Укрлендфарминга" Олег Бахматюк.

По данным пресс-службы, переговоры о реструктуризации длились более года. Анализ деятельности и имущества компании, а также прогноз операционных и финансовых показателей осуществляла международная аудиторская компания Ernst&Young.

Как сообщалось, агрохолдинг "Укрлендфарминг" в декабре-2018 готовился к реструктуризации 4,3 млрд грн долга, поручителем по которому являлось "дочернее" ЧАО "Компания "Райз".

Согласно годовому отчету "Райз" за 2017 год, его суммарные обязательства по банковским кредитам составляли 4,5 млрд грн, в частности, перед US ExIm Bank, Райффайзен банк Аваль, Укрсоцбанком, УкрСиббанком и Ощадбанком. Дата погашения – от 2018-го до 2026 года.

Суммарная задолженность "Укрлендфарминга" составляет около $2 млрд ($1,6 млрд "тела", остальное – проценты). Агрохолдинг несколько лет ведет переговоры с кредиторами о ее реструктуризации.

"Укрлэндфарминг" является крупнейшим агрохолдингом в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

В структуру холдинга входят 16 элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи.

Владельцем агрохолдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.

Теги: #укрлендфарминг #авангард #реструктуризация #ощадбанк
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