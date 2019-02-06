Microsoft в Украине получил нового руководителя

Новым генеральным директоров (country manager) Microsoft по Украине стал Ян Питер де Йонг (Jan Peter De Jong), до этого с ноября 2006 года работавший в IBM.

Как сообщил президент Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер на ежегодном приеме, Ян Питер де Йонг прибыл в Украину и приступил к обязанностям 5 февраля.

До декабря 2017 года генеральным директором Microsoft по Украине, Грузии и Молдове была Надежда Васильева, которая покинула этот пост после трех лет работы, решив продолжить профессиональную и научную деятельность в США. С 1 декабря 2017 года и до назначения нового руководителя обязанности гендиректора в регионе выполнял Георгий Ранделов (George Randelov), который до прихода в Microsoft семью годами ранее занимал должность генерального директора IBM в Болгарии.

Ян Питер де Йонг, согласно его профилю в LinkedIn, до перехода в Microsoft четыре с половиной года занимал в IBM должность Business Development Exec/Deal Maker по Центральной и Восточной Европе, работая в Праге, до этого немногим более года был директором по продажам IT услуг в этом регионе.

Выручка ООО "Майкрософт Украина" в 2017 году сократилась на 1,6% – до 281,26 млн грн, чистая прибыль упала более чем вдвое – до 19,71 млн грн.

Данные за 2018 год пока отсутствуют.