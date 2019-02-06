Экономика

11:38 06.02.2019

"Эпицентр К" построил в Киевской области завод керамической плитки стоимостью 3 млрд грн

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"Эпицентр К" построил в Киевской области завод керамической плитки стоимостью 3 млрд грн

Группа компаний "Эпицентр К" (Киев) инвестировала в строительство крупнейшего завода по производству керамической плитки 3 млрд грн в Калиновке (Киевская обл.), и планирует в середине 2019 года ввести первую очередь, сообщил основатель ООО "Эпицентр К" Александр Герега во время пресс-брифинга в среду.

"Мы разрабатываем свой карьер (белой глины - ИФ), будем использовать 100%-ное украинское сырье в производстве плитки... Мы также подписали второй контракт на поставку оборудования в Калуш Львовской области, где построим второй завод (керамической плитки - ИФ)", - сказал он.

По словам А.Гереги, якорным партнером по поставке оборудования на завод выступила международная группа SACMI, которая в связи с реализацией указанного проекта решила открыть в Украине официальное представительство и сервисный центр.

Вторую фазу строительства планируется завершить в 2020 году.

Теги: #эпицентр #керамическая_плитка #завод
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