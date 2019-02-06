Toyota ухудшила прогноз годовой прибыли, результаты за III финквартал были слабее ожиданий
Крупнейшая автомобилестроительная компания Японии Toyota Motor Corp. ухудшила прогноз годовой чистой прибыли, поскольку обвал фондового рынка вынудил ее списать стоимость вложений в акции, при этом прогнозы годовой выручки и операционной прибыли подтверждены на прежнем уровне.
Результаты Toyota за III финквартал, завершившийся 31 декабря, были слабее ожиданий рынка.
Как сообщается в пресс-релизе Toyota, чистая прибыль в октябре-декабре упала до 180,9 млрд иен ($1,65 млрд) с 941,8 млрд иен годом ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали ее на уровне 587,8 млрд иен.
Операционная прибыль повысилась с 673,6 млн до 676,1 млн иен.
Квартальная выручка выросла на 2,6, до 7801,5 трлн иен.
Инвестиции Toyota в акции включают ценные бумаги конкурирующих Mazda Motor Corp. и Subaru Corp. Концерн скорректировал оценку стоимости части вложений после изменения принципов бухгалтерского учета с начала текущего фингода.
Чистая прибыль автоконцерна в 2019 фингоду, вероятно, составит 1,87 трлн иен, а не 2,3 трлн иен, как ожидалось ранее, говорится в сообщении.
Годовая выручка по-прежнему ожидается на уровне 29,5 трлн иен, операционная прибыль - 2,4 трлн иен.
В своих прогнозах Toyota исходит из курса 110 иен за доллар и 128 иен за евро.
В 2019 году Toyota ожидает роста продаж в Китае на 8%, до 1,6 млн автомобилей. Таким образом, Китай впервые обгонит Японию по доле продаж и выйдет на второе место после США в структуре выручки Toyota. Всего за год Toyota рассчитывает продать 8,95 млн автомобилей, а не 8,9 млн, как предполагалось ранее.
За 9 месяцев 2019 фингода Toyota продала 6,7 млн автомобилей, на 22,6 тыс. больше, чем за тот же период годом ранее. В Японии продажи снизились на 44 тыс. машин - до 1,595 млн, в Северной Америке - на 39,9 тыс., до 2,09 млн.
Капитализация Toyota с начала 2019 года поднялась на 4,6%, почти до 22 трлн иен.