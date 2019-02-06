Экономика

09:24 06.02.2019

Нефть стабильна после снижения накануне, Brent торгуется у $62 за баррель

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Нефть стабильна после снижения накануне, Brent торгуется у $62 за баррель

Цены на нефть эталонных марок незначительно повышаются в ходе азиатских торгов в среду после значительного снижения накануне, инвесторы оценивают статданные из США и сигналы роста запаса топлива в Штатах по итогам прошлой недели.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 кв подорожали на $0,02 (0,03%) - до $62 за баррель. На торгах во вторник их цена снизилась на $0,53 (0,85%) и составляла на закрытие $61,98 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,04 (0,07%) - до $53,70 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,9 (1,65%), до $53,66 за баррель.

Как стало известно накануне, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе опустился до 56,7 пункта с пересмотренных 58 пунктов месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем прогнозировали снижение до 57 пунктов с ранее объявленного декабрьского уровня в 57,6 пункта.

Январское значение показателя является самым низким с июля прошлого года, и такое падение вызывает опасения, что рост экономики США замедляется, что негативно скажется на спросе на нефть.

Тем временем накануне из сообщения Американского института нефти (API) стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,51 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду, и опрошенные Bloomberg эксперты полагают, что они укажут на менее существенный подъем запасов - на 1,42 млн баррелей.

"Нефтяной рынок занял выжидательную позицию перед публикацией отчета Минэнерго, - говорит старший экономист Japan Oil, Gas and Metals National Corp. Такаюки Ногами. - Однако если США и Китай не договорятся о прекращении торговой войны, растущие опасения по поводу спроса могут ограничить подъем цен на нефть по мере того, как статданные вроде индекса ISM продолжат ухудшаться".

Теги: #цены #нефть
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