НБУ объясняет тренд на укрепление гривни стабильными поступлениями экспортной выручки и приходом нерезидентов в ОВГЗ

Наметившееся с началом избирательной кампании укрепление гривни, исключая новогодние праздники, нашло свое продолжение во вторник: курс нацвалюты на межбанковском валютном рынке во вторник вырос до 27,135 грн/$1 с 27,375 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,12-27,15 грн/$1.

Нацбанк объясняет нетипичное для этого периода года повышенное предложение созреванием украинского валютного рынка, в силу чего валютным спекулянтам стало труднее расшатывать настроения.

"Сезонность курсовых колебаний, как явление в Украине, постепенно исчезает: население и бизнес привыкли к гибкому курсообразованию, и не паникуют из-за умеренных колебаний нацвалюты", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка.

Что касается наблюдаемого в настоящее время превышения предложения валюты над спросом, в НБУ сообщили, что оно обусловлено стабильными экспортными поступлениями, и активизацией иностранных инвесторов, которые достаточно активно инвестируют в украинские государственные ценные бумаги (ОВГЗ)

"Инвесторов не отпугивают выборы, с начала года вложения нерезидентов в ОВГЗ возросли на более чем 6 млрд грн", - отметили в НБУ.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 5 февраля укрепился до 27,2199 грн/$1 с 27,4302 грн/$1.