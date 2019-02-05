Экономика

17:53 05.02.2019

Еврокомиссия выделяет 5 млн евро для гуманитарной помощи Венесуэле

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Еврокомиссия выделяет 5 млн евро для гуманитарной помощи Венесуэле

Еврокомиссия (ЕК) объявила во вторник о выделении Венесуэле, в связи с тяжелым социально-экономическим кризисом в этой стране, гуманитарной помощи на 5 млн евро, предназначенной для наиболее нуждающихся венесуэльцев.

"Помощь нуждающемуся венесуэльскому народу является приоритетом для Европейского союза. Мы усиливаем нашу чрезвычайную помощь, чтобы помочь наиболее уязвимым, не имеющим доступа к продовольствию, медикаментам и основным услугам, и вынужденным покинуть свои дома", - заявил член ЕК по гуманитарной помощи и управлению кризисами Христос Стилианидес.

"Мы также продолжим оказывать поддержку венесуэльцам и принимающим их общинам в соседних странах", - продолжил он.

ЕС оказывает поддержку населению Венесуэлы а таких сферах, как предоставление неотложной медицинской помощи, доступ к здоровой питьевой воде, санитарии и к образованию.

В Еврокомиссии также сообщили, что для облегчения работы по оказанию гуманитарной помощи ЕС намерен открыть гуманитарный офис в Каракасе.

Отвечая на вопрос на брифинге в Брюсселе во вторник, официальный представитель ЕК Карлос Мартин Руис де Гордехуэла пояснял, что этот офис будет содействовать работе специализированных агентств, через которые оказывается гуманитарная помощь нуждающимся.

Пресс-секретарь также уточнил, что речь на данный момент идет только о принятом решении открыть такой офис, но пока что его нет. По словам пресс-секретаря, открытием офиса позднее займется делегация ЕС (постоянное представительство) в Венесуэле.

Теги: #венесуэла #еврокомиссия #гумпомощь
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