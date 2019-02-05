Экономика

17:12 05.02.2019

Франция оштрафует GE на 50 млн евро за создание недостаточного числа рабочих мест

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Франция оштрафует GE на 50 млн евро за создание недостаточного числа рабочих мест

Правительство Франции намерено оштрафовать американскую компанию General Electric за невыполнение условий по созданию новых рабочих мест в рамках сделки с Alstom.

GE создала всего 25 новых рабочих мест во Франции за последние три года вместо обещанных 1 тыс., говорится в заявлении министра финансов страны Бруно Ле Мэра.

GE приобрела энергетический бизнес французской Alstom за $17 млрд в 2016 году. В настоящее время штат сотрудников компании во Франции насчитывает порядка 16 тыс. человек.

С тех пор ситуация на рынке существенно изменилась, в частности, упал спрос на производимые GE и Alstom газовые турбины. GE за последние три года сменила двух CEO, и только за последние 12 месяцев капитализация компании рухнула на треть, до $88,8 млрд. Ранее компания объявила о планах сократить 12 тыс. сотрудников в энергетическом бизнесе.

Теги: #франция #general_electric #штраф
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