"Метинвест-СМЦ" намерен в 2019г нарастить продажи в Украине на 4-5%

Сеть сервисных металлоцентров группы "Метинвест" в Украине - "Метинвест-СМЦ" - намерена в 2019 году нарастить продажи металлопродукции в Украине на 4-5% по сравнению с 2018 годом, сообщил генеральный директор "Метинвест-СМЦ" Дмитрий Липпа в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В 2019 году мы прогнозируем умеренный рост продаж в Украине, в соответствии с рынком, на уровне 4-5% по сравнению с прошлым годом. Мы также не ожидаем сильных вливаний в экономику, за исключением агросектора, со стороны частных инвесторов. Если говорить о ценовой ситуации, мы прогнозируем, что цены 2018 года будут сохраняться и в 2019 году", - сказал собеседник агентства, не уточнив абсолютных показателей.

Д.Липпа, ссылаясь на предварительную оценку компании, сообщил, что внутренний рынок Украины в 2018 году возрос, примерно, на 4%. Продажи компании также выросли, примерно, на такой же процент – в соответствии с тенденциями рынка.

"Если говорить о результатах продаж компании за 11 месяцев, которые уже выверены и достоверны, то объем реализации группы на украинский рынок составил более 2 млн тонн металлопродукции", - констатировал гендиректор.

Д.Липпа также сообщил, что у компании широкий спектр потребителей, обслуживаются практически все сектора экономики страны, начиная от крупных промышленных холдингов до мелких конечных потребителей.

"Если говорить о том, какие сектора показали наибольшую динамику роста, то увеличение потребления произошло в транспортном машиностроении, в первую очередь, на вагоностроительных предприятиях. Также показали хороший рост предприятия, которые занимаются судоремонтом и судостроением, в частности, Smart Maritime Group (судостроительный субхолдинг SMG "Смарт-холдинга", объединяющий Херсонскую и Николаевскую судоверфи - ИФ) в этом году произвел два корпуса танкеров по экспортному заказу и они потребили большой объем металлопроката. Также увеличили заказы машиностроительные предприятия - Крюковский вагоностроительный завод, "Днепровагонмаш" и более мелкие предприятия этой отрасли показали хорошую динамику в связи с активным спросом на вагоны на внутреннем рынке, как у госкомпаний, так и частных компаний", - пояснил руководитель сервисных центров.

Он также указал на восстановление объемов производства в сегменте общего машиностроения. Кроме того, рост потребления металлопродукции показывают аграрии - инфраструктура аграрного сектора продолжает активно развиваться, в этот сектор есть приток, связанный с активной экспортной деятельностью, продолжается строительство большого количества объектов - для хранения продукции и ее доставки. Тот же "Нибулон" по всем направлениям продолжает развитие, продолжает строительство недвижимости, связанное с инфраструктурой, продолжает строительство барж из нашего металла для транспортировки (перевалки) зерна из своих портовых мощностей.

"В целом, мы считаем, что год был достаточно хорошим. Мы движемся в тренде с рынком, мы продолжаем осваивать новые продукты, постепенно выводим их на рынки. Также продолжаем повышать уровень сервиса для наших клиентов, продолжаем с ними планировать какие-то совместные программы. То есть, в целом результатами мы удовлетворены и надеемся на хорошие результаты в 2019 году", - сказал Д.Липпа.

ООО "Метинвест-СМЦ" - оптово-розничный канал сбыта продукции "Метинвеста" в Украине. Компания реализует продукцию предприятий "Метинвеста", а также других металлопроизводителей Украины и стран СНГ. Благодаря вертикальной интеграции в группе "Метинвест" компания предоставляет наиболее выгодные условия от крупнейших производителей. "Метинвест-СМЦ" располагает сетью сервисных металлоцентров с общим запасом товарного металлопроката свыше 100 тыс. тонн и максимально полным ассортиментом (более 1000 позиций).

Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

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