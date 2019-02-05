Экономика

16:19 05.02.2019

"Метинвест-СМЦ" намерен в 2019г нарастить продажи в Украине на 4-5%

3 мин читать
"Метинвест-СМЦ" намерен в 2019г нарастить продажи в Украине на 4-5%

Сеть сервисных металлоцентров группы "Метинвест" в Украине - "Метинвест-СМЦ" - намерена в 2019 году нарастить продажи металлопродукции в Украине на 4-5% по сравнению с 2018 годом, сообщил генеральный директор "Метинвест-СМЦ" Дмитрий Липпа в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В 2019 году мы прогнозируем умеренный рост продаж в Украине, в соответствии с рынком, на уровне 4-5% по сравнению с прошлым годом. Мы также не ожидаем сильных вливаний в экономику, за исключением агросектора, со стороны частных инвесторов. Если говорить о ценовой ситуации, мы прогнозируем, что цены 2018 года будут сохраняться и в 2019 году", - сказал собеседник агентства, не уточнив абсолютных показателей.

Д.Липпа, ссылаясь на предварительную оценку компании, сообщил, что внутренний рынок Украины в 2018 году возрос, примерно, на 4%. Продажи компании также выросли, примерно, на такой же процент – в соответствии с тенденциями рынка.

"Если говорить о результатах продаж компании за 11 месяцев, которые уже выверены и достоверны, то объем реализации группы на украинский рынок составил более 2 млн тонн металлопродукции", - констатировал гендиректор.

Д.Липпа также сообщил, что у компании широкий спектр потребителей, обслуживаются практически все сектора экономики страны, начиная от крупных промышленных холдингов до мелких конечных потребителей.

"Если говорить о том, какие сектора показали наибольшую динамику роста, то увеличение потребления произошло в транспортном машиностроении, в первую очередь, на вагоностроительных предприятиях. Также показали хороший рост предприятия, которые занимаются судоремонтом и судостроением, в частности, Smart Maritime Group (судостроительный субхолдинг SMG "Смарт-холдинга", объединяющий Херсонскую и Николаевскую судоверфи - ИФ) в этом году произвел два корпуса танкеров по экспортному заказу и они потребили большой объем металлопроката. Также увеличили заказы машиностроительные предприятия - Крюковский вагоностроительный завод, "Днепровагонмаш" и более мелкие предприятия этой отрасли показали хорошую динамику в связи с активным спросом на вагоны на внутреннем рынке, как у госкомпаний, так и частных компаний", - пояснил руководитель сервисных центров.

Он также указал на восстановление объемов производства в сегменте общего машиностроения. Кроме того, рост потребления металлопродукции показывают аграрии - инфраструктура аграрного сектора продолжает активно развиваться, в этот сектор есть приток, связанный с активной экспортной деятельностью, продолжается строительство большого количества объектов - для хранения продукции и ее доставки. Тот же "Нибулон" по всем направлениям продолжает развитие, продолжает строительство недвижимости, связанное с инфраструктурой, продолжает строительство барж из нашего металла для транспортировки (перевалки) зерна из своих портовых мощностей.

"В целом, мы считаем, что год был достаточно хорошим. Мы движемся в тренде с рынком, мы продолжаем осваивать новые продукты, постепенно выводим их на рынки. Также продолжаем повышать уровень сервиса для наших клиентов, продолжаем с ними планировать какие-то совместные программы. То есть, в целом результатами мы удовлетворены и надеемся на хорошие результаты в 2019 году", - сказал Д.Липпа.

ООО "Метинвест-СМЦ" - оптово-розничный канал сбыта продукции "Метинвеста" в Украине. Компания реализует продукцию предприятий "Метинвеста", а также других металлопроизводителей Украины и стран СНГ. Благодаря вертикальной интеграции в группе "Метинвест" компания предоставляет наиболее выгодные условия от крупнейших производителей. "Метинвест-СМЦ" располагает сетью сервисных металлоцентров с общим запасом товарного металлопроката свыше 100 тыс. тонн и максимально полным ассортиментом (более 1000 позиций).

Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Полный текст интервью с Д. Липпой читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #планы #метинвест #украина #продажи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:05 05.02.2019
Гендиректор "Метинвест-СМЦ" Дмитрий Липпа: "Умеренный рост продаж проката обусловлен низкой инвестпривлекательностью и недостаточным финансированием проектов государством"

Гендиректор "Метинвест-СМЦ" Дмитрий Липпа: "Умеренный рост продаж проката обусловлен низкой инвестпривлекательностью и недостаточным финансированием проектов государством"

12:25 05.02.2019
Вилкул: Единственный выход для Украины – это провозглашение нейтрального, внеблокового статуса

Вилкул: Единственный выход для Украины – это провозглашение нейтрального, внеблокового статуса

12:17 05.02.2019
В Киеве презентовали научно-информационное издание о праве нацменьшинств обучаться на родном языке

В Киеве презентовали научно-информационное издание о праве нацменьшинств обучаться на родном языке

12:11 05.02.2019
Freedom House признал Украину "частично свободной" страной, а оккупированный Крым – "несвободным"

Freedom House признал Украину "частично свободной" страной, а оккупированный Крым – "несвободным"

11:28 05.02.2019
Украина в январе увеличила транзит нефти в Европу на 5%

Украина в январе увеличила транзит нефти в Европу на 5%

10:15 05.02.2019
"Укравтодор" с 8 февраля начнет работы по ликвидации ям на дорогах

"Укравтодор" с 8 февраля начнет работы по ликвидации ям на дорогах

09:15 05.02.2019
Наливайченко: Украина должна инициировать слушания в ОБСЕ касательно военных преступлений РФ и освобождении всех заложников

Наливайченко: Украина должна инициировать слушания в ОБСЕ касательно военных преступлений РФ и освобождении всех заложников

09:01 05.02.2019
Порошенко назвал пять основных направлений экономического развития Украины

Порошенко назвал пять основных направлений экономического развития Украины

09:00 05.02.2019
Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО

Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО

08:29 05.02.2019
Во вторник, 5 февраля, в Киеве ограничат движение на двух мостах

Во вторник, 5 февраля, в Киеве ограничат движение на двух мостах

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу с/х земли

Порошенко подписал закон об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов

Платежный баланс Украины в 2018 году сведен с профицитом $2,9 млрд

Порошенко подписал закон о прямых закупках Минобороны импортной военной продукции

Поступления от трудовых мигрантов в 2018г составили около $11 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

Франция оштрафует GE на 50 млн евро за создание недостаточного числа рабочих мест

"Солтекс Капитал" купил на голландском аукционе права на ТРЦ Respublika

Аэропорт "Одесса" завершит реконструкцию, может запустить рейсы двух лоукост-компаний до конца года

СЕТАМ с осени прошлого года продал права аренды земли на 32 млн грн

Apple урегулировала 10-летнее налоговое разбирательство во Франции за 500 млн евро

KTD Group через месяц-два запустит конвейерное производство холодильников на заводе в Черкассах

Иран призвал не увязывать механизм торговли с ЕС и исполнение требований по противодействию отмыванию денег

"ArcelorMittal Кривой Рог" намерен обновить разрешения на выбросы от метпроизводства и шахтоуправления

Запасы углеводородов Ирана оцениваются в 160 млрд баррелей

Нацбанк на минувшей неделе сократил покупку валюты на межбанке до $48 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА