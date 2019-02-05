Экономика

15:23 05.02.2019

СЕТАМ с осени прошлого года продал права аренды земли на 32 млн грн

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СЕТАМ с осени прошлого года продал права аренды земли на 32 млн грн

ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины с начала запуска проекта в средине сентября 2018 года провел через платформу OpenMarketLand более 300 электронных торгов прав аренды на землю и в результате получил 32,3 млн грн.

Согласно пресс-релизу СЕТАМ, к продаже на специальной площадке было предложены права аренды на участки во всех областях Украины.

"В целом количество проведенных аукционов на OpenMarketLand - 507. Количество успешных проведенных аукционов на OpenMarketLand - 301. Общая стартовая сумма продажи – 10,647 млн грн. Общая (полученная) сумма – 32,328 млн грн", - отмечается в сообщении.

В СЕТАМ указали, что торги по продаже аренды земли происходят исключительно с использованием технологии Blockchain.

Как сообщалось, ГП "СЕТАМ" начало электронные торги по правам аренды земельных участков в госсобственности 17 сентября, торги состоялись через 30 дней. Земельные аукционы традиционного формата продолжают действовать до внесения изменений в Земельный кодекс Украины.

Позднее первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов анонсировал старт электронных аукционов по продаже прав аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, через площадку "Prozorro.Продажи".

Теги: #земля #аренда #сетам
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