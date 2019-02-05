Экономика

13:19 05.02.2019

Иран призвал не увязывать механизм торговли с ЕС и исполнение требований по противодействию отмыванию денег

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Иран призвал не увязывать механизм торговли с ЕС и исполнение требований по противодействию отмыванию денег

Иран во вторник призвал не связывать создание механизма по расчетам с ЕС INSTEX с исполнением требований Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сообщает во вторник МИД Ирана.

"Неприемлемо связывать применение этого механизма, который является частью обязательств в рамках СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ИФ), с требованиями таких организаций, как FATF", - говорится в заявлении МИД Ирана.

Также в министерстве выразили надежду на то, что INSTEX начнет работать быстро и охватит не только те секторы торговли между ЕС и Ираном, которые покрывает сейчас.

ЕС ранее приветствовал прогресс Ирана в реформах и настоятельно попросил Тегеран принять и реализовать законодательство, соответствующее его обязательствам по плану FATF.

В постановлении Совета ЕС говорится, что Евросоюз и его государства-члены готовы продолжать сотрудничество с Ираном в этих областях, включая техническое содействие плану FATF.

В этом же постановлении ЕС выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в Иране. В ответ МИД Ирана призвал не использовать права человека в качестве "политического инструмента против независимых стран".

Иран находится в "черном" списке FATF, составленном для противодействия отмыванию денег и финансированию террористических группировок. В 2017 году организация приостановила контрмеры в отношении Тегерана в связи с тем, что Иран начал проводить необходимые реформы. В октябре FATF продлила приостановку контрмер в отношении Ирана до февраля. Группа призвала Иран завершить реформы для того, чтобы страна соответствовала нормам организации, в противном случае организация "предпримет дальнейшие шаги".

Теги: #ес #торговля #иран
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