Экономика

11:38 05.02.2019

Запасы углеводородов Ирана оцениваются в 160 млрд баррелей

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Запасы углеводородов Ирана оцениваются в 160 млрд баррелей

Запасы углеводородов Ирана в настоящее время оцениваются в 160 млрд баррелей, передает агентство Shana слова министра нефти страны Бижана Зангане.

"Хотя добыча нефти в Иране снизилась на сегодняшний день до около 4 млн баррелей в сутки с 5 млн баррелей в сутки в 1979 году, существенным моментом является то, что извлекаемые запасы жидких углеводородов в стране увеличились за этот период с 88 до 160 млрд баррелей", - сказал министр.

По словам Б.Зангане, извлекаемые запасы газа в Иране выросли до 33 трлн куб. футов с 9 трлн куб. футов за последние четыре десятилетия.

"До Исламской революции 1979 года газовой промышленности в стране почти не было, и на НПЗ в Бидболанде перерабатывалось всего 36 млн кубометров в сутки", - отметил министр.

Добыча газового конденсата в Иране достигла 750 тыс. баррелей в сутки с нуля в 1979 году.

Б.Зангане также отметил, что Иран продает более 30 млн тонн нефтехимической продукции в год, что оценивается в $17 млрд.

Теги: #добыча #запасы #нефть #газ #углеводороды #иран
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