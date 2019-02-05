Запасы углеводородов Ирана оцениваются в 160 млрд баррелей

Запасы углеводородов Ирана в настоящее время оцениваются в 160 млрд баррелей, передает агентство Shana слова министра нефти страны Бижана Зангане.

"Хотя добыча нефти в Иране снизилась на сегодняшний день до около 4 млн баррелей в сутки с 5 млн баррелей в сутки в 1979 году, существенным моментом является то, что извлекаемые запасы жидких углеводородов в стране увеличились за этот период с 88 до 160 млрд баррелей", - сказал министр.

По словам Б.Зангане, извлекаемые запасы газа в Иране выросли до 33 трлн куб. футов с 9 трлн куб. футов за последние четыре десятилетия.

"До Исламской революции 1979 года газовой промышленности в стране почти не было, и на НПЗ в Бидболанде перерабатывалось всего 36 млн кубометров в сутки", - отметил министр.

Добыча газового конденсата в Иране достигла 750 тыс. баррелей в сутки с нуля в 1979 году.

Б.Зангане также отметил, что Иран продает более 30 млн тонн нефтехимической продукции в год, что оценивается в $17 млрд.